Miguel Albuquerque anunciou nesta quarta-feira que deixou de ser Diretor-geral das modalidades do Sporting.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o dirigente que tinha visto o contrato ser suspenso há cerca de um mês, falou em orgulho e garante que passa para o lado de adepto, depois de 20 anos ao serviço do clube.

«Hoje saio do Sporting Clube de Portugal, mas o Sporting Clube de Portugal jamais sairá de mim. Obrigado Sporting Clube de Portugal, foi uma honra servir-te durante 20 anos!», terminou o dirigente.

Na mesma nota, Miguel Albuquerque abordou o caso de violência doméstica que tinha levado à suspensão do contrato e que culminou agora com o fim de funções.

«Quis o destino que um episódio da minha vida pessoal, – que não minimizo e jamais esquecerei -, com mais de três anos e do qual não me orgulho, tenha sido trazido de novo à praça pública. Um episódio que ‘renasceu’, um ano e meio depois de totalmente encerrado, 'como se tivesse sido ontem', expondo a minha vida privada, servindo de mote para o fim de uma relação longa e vitoriosa», lê-se na nota.