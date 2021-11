O FC Porto saiu derrotado da deslocação ao Paris Saint-Germain na noite desta quinta-feira, 33-19, na sétima jornada do grupo B da Liga dos Campeões de andebol.

A equipa comandada por Magnus Andersson teve uma primeira parte para esquecer e, ao intervalo, os gauleses venciam por 18-4.

Na segunda parte, já com escassas hipóteses de evitar a derrota, o FC Porto trouxe mais equilíbrio ao jogo e conseguiu evitar uma diferença mais alargada, numa meia hora que teve um parcial de 15-15.

Do lado da equipa portuguesa, Víctor Iturriza foi o melhor marcador, com cinco golos. No PSG, destacaram-se Kamil Syprzak, com oito golos, seguido de seis golos de Mikkel Hansen e outros tantos de Nedim Remili.

No outro jogo do dia no grupo B, o Barcelona perdeu na receção ao VIVE Kielce (30-32).

Os dragões foram igualados no sexto lugar com cinco pontos pelo Flensburg, que tinha ganho ao Dínamo Bucareste na quarta-feira, por 37-30. Também ontem, o Motor Zaporozhye venceu o Veszprém por 29-27.