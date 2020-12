Depois da derrota contra o Sporting, o Benfica regressou aos triunfos no campeonato nacional de basquetebol, ao vencer esta sexta-feira a UD Oliveirense, por 90-74, no jogo de abertura da 11.ª jornada.

Com este resultado, os encarnados igualaram à condição FC Porto e Sporting, que têm 18 pontos, mas menos um jogo que as águias. A formação de Oliveira de Azeméis, que começou com cinco vitórias, está no pior momento de resultados: perdeu quatro das últimas cinco partidas.

Isto num dia em que o Benfica anunciou, sem especificar os motivos, as saídas de dois reforços que chegaram em 2020/2021: Scottie Lindsey e Caleb Walker, que já não atuaram esta noite.

Este sábado, há mais cinco jogos: V. Guimarães-Imortal (15h00), Barreirense-CAB Madeira (16h00), Esgueira-Sporting (16h00), Académica-Ovarense (17h00) e Galitos-Lusitânia (19h00).