O Sporting anunciou a renovação de contrato com Rocha, internacional brasileiro que está desde 2018 na equipa de futsal dos leões. Rocha vai avançar para a terceira época de leão ao peito, numa altura em que soma 55 presenças em jogos oficiais e 37 golos.



Rocha tem 25 anos e ganhou a Liga dos Campeões e a Supertaça na sua primeira época. Nesta temporada, a pandemia da Covid-19 interrompeu todas as competições.



«Só tenho a agradecer ao Sporting CP e à equipa técnica por confiar no meu trabalho e me dar a oportunidade de continuar. Estou muito feliz por renovar e agradecido por poder fazer parte do maior clube de Portugal», afirmou o atleta, citado pelos meios oficiais do Sporting.



Os leões já tinham anunciado a renovação com João Matos por três anos.