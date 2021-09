João Ribeiro conquistou este domingo a medalha de prata em K1 500 metros nos Mundiais que se disputam em Copenhaga, na Dinamarca.

O canoísta português, vice-campeão da Europa, terminou a sua regata em 1.39,88 minutos, ficando a 1,01 segundos do título mundial, conquistado pelo bielorrusso Mikita Borykau. O alemão Moritz Florstedt gastou mais 1,17 segundos do que o vencedor e ficou com o bronze.

É a terceira medalha de Portugal nestes Mundiais de Canoagem depois do outro de Fernando Pimenta no K1 1.000 metros e do bronze conquistado na canoagem adaptada, em VL2 200, por Norberto Mourão.

Este domingo, Portugal já esteve em duas finais. Teresa Portela foi sexta no K1 500 metros, Kevin Santos nono em K1 200 metros.

Francisca Laia e Messias Baptista têm a regata das medalhas no K2 200 misto ao final da manhã. À tarde, Fernando Pimenta, novo campeão do Mundo de K1 1.000 metros, vai tentar novo pódio em K1 5.000 metros.