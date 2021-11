O FC Porto anunciou esta sexta-feira a contratação de Jack Thurin para a equipa principal de andebol.

Segundo nota dos dragões, o internacional sueco de 22 anos, que representou o IFK Skovde na temporada passada, assinou um contrato válido até 2025 e vai juntar-se à equipa de Magnus Andersson a partir da próxima época.

«O FC Porto é um grande clube, que está a crescer no andebol europeu e mundial. Estou entusiasmado para ir para o Porto e conhecer toda a gente. Vou para conquistar títulos», afirmou o lateral, citado no comunicado do clube.