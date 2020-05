José Maria Rodríguez Vaquero, mais conhecido por Chema Rodríguez, é o novo treinador de andebol do Benfica, confirmou esta quarta-feira o vice-presidente dos encarnados, Domingos de Almeida Lima.

O espanhol de 40 anos sucede a Carlos Resende no comando técnico dos encarnados. Já como técnico, Chema trabalhou na seleção da Hungria no último Europeu e integrou a equipa técnica do Saran, clube de França no qual foi adjunto em 2019/2020, época em que terminou a carreira de jogador.

«Às vezes acontecem imprevistos e é com base nesses imprevistos que nós chegámos à conclusão – e o professor Resende também – que não seria bom renovarmos o contrato e vamos ter uma nova realidade no andebol ao nível do treinador e da equipa técnica. Começámos a ver qual seria o melhor cenário para o futuro treinador do Benfica e a escolha recaiu num grande ex-atleta, um dos melhores praticantes de andebol do mundo, o Chema, um treinador espanhol que está a trabalhar também com a seleção da Hungria, já no Europeu fez um excelente trabalho e foi essa a opção que tomámos», afirmou Domingos de Almeida Lima, em declarações aos canais do clube, esta quarta-feira.

Campeão do mundo pela seleção espanhola em 2005, como atleta, Chema Rodríguez representou, entre outros clubes, o Atlético Valladolid e o Ciudad Real em Espanha, além do Veszprém da Hungria.

Na sua carreira, conta com cerca de 30 títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões, uma Supertaça Europeia, além de cinco campeonatos de Espanha e outros tantos na Hungria.

Artigo atualizado às 19h19