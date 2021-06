Pedro Sousa vai estrear-se no quadro principal de Wimbledon, um dos principais torneio de ténis do Mundo.

O tenista português, número 108 do ATP World Tour, beneficiou da desistência do canadiano Milos Raonic por lesão.

Em anos anteriores, Sousa não havia conseguido ultrapassar a fase de qualificação, mas agora tem presença garantida na primeira ronda do Grand Slam londrino, que se realiza de 28 de junho a 11 de julho.

«Estou muito contente com a oportunidade de jogar o quadro principal de Wimbledon, o torneio com mais tradição no circuito. Tinha feito algumas contas e sabia que havia alguns jogadores em dúvida, podendo assim surgir a oportunidade, o que felizmente acabou por acontecer», disse em declarações à agência Lusa.

Rafael Nadal é a ausência mais notada da edição deste ano do torneio de Wimbledon.