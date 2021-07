Após ter rescindido contrato com o Sporting, Pedro Gil anunciou que vai jogar no Forte dei Marmi.



Trata-se de um regresso do espanhol ao clube italiano que representou entre 2013 e 2016, tendo se sagrado tricampeão e conquistado uma Supertaça.



Em Itália, o jogador de 41 anos vai reencontrar o antigo colega no FC Porto Alberto Olandi, atual treinador da equipa.



Em Portugal, Pedro Gil representou o Infante Sagres, o FC Porto e o Sporting, conquistando um total de nove títulos de campeão nacional, duas Taças de Portugal e duas Supertaças e jogou ainda no Noia, no Reus, e nos italianos do Valdagno, além do Forte dei Marmi.



Além dos títulos em Portugal, Itália e Espanha, Gil ganhou seis Campeonatos do Mundo, sete Campeonatos da Europa e ainda três Taças das Nações ao serviço de «La Roja».