Miguel Oliveira alcançou neste domingo a segunda melhor classificação da carreira em MotoGP, ao ser quarto classificado no Grande Prémio da Emília Romana e Riviera de Rimini, em Misano, Itália.

O piloto português partiu do 15.º posto da grelha e, entre ultrapassagens e quedas, escalou até ao quinto posto, que lhe permite somar mais 11 pontos no Mundial.

O espanhol Maverick Viñales (Yamaha) foi primeiro, tornando-se no sexto vencedor diferente da época em sete corridas.

Miguel Oliveira subiu duas posições no Mundial de pilotos: é agora oitavo com 59 pontos, mais um do que o histórico Valentino Rossi e menos 25 do que o líder Andrea Doviziozo, que não foi além do oitavo lugar na corrida e tem Quartararo e Viñales à distância de apenas um ponto.