A seleção espanhola de hóquei foi muito assobiada no momento em que ouvia o hino, no Multiusos de Paredes, este sábado.

Antes da final do Europeu da modalidade, diante da França, os adeptos portugueses mostraram desagrado perante os espanhóis.

As motivações dos adeptos prendem-se com a partida que decorreu esta sexta-feira, precisamente entre espanhóis e gauleses, que teve vários momentos de antijogo de ambas as equipas e permitiu que se apurassem para o jogo decisivo.