A Guiné-Bissau tem já qualificados três atletas para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 e espera ainda apurar outros dois, disse hoje à agência Lusa o presidente do Comité Olímpico do país, Sérgio Mané.

Os lutadores Augusto Midana, nove vezes campeão africano e presente nos últimos três Jogos, tendo como melhor resultado o sétimo lugar em Londres2012, e Diamantino Fafé já asseguraram as presenças nas competições de -74kg e -54kg, respetivamente, assim como a judoca Taciana Baldé (-48 kg).

De acordo com Sérgio Mané, podem juntar-se à Missão guineense o lutador Mbunde Imbali, que vai tentar o apuramento para a prova de -74 kg, em maio, na Bulgária, e a atleta do Sporting Jessica Inchude, no lançamento do peso, que foi 36.ª no Rio2016.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados um ano devido à pandemia de covid-19, vão realizar-se de 23 de julho a 08 de agosto.