Joana Vasconcelos tornou-se esta sexta-feira na oitava canoísta portuguesa qualificada para Tóquio2020, aumentando para 61 o número de atletas lusos com presença assegurada nos Jogos Olímpicos.

A canoísta natural de Vila Nova de Gaia, de 30 anos, assegurou uma vaga na prova de K1 500 metros, ao vencer a derradeira hipótese de qualificação, disputada em Barnaul, na Rússia, repetindo a presença de Londres2012 – foi sexta classificada nas provas de K2 500, com Beatriz Gomes, e K4 500, com Helena Rodrigues, Beatriz Gomes e Teresa Portela.

Com a antiga atleta do Benfica, a canoagem lusa vai estar representada por oito canoístas em Tóquio2020, com Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela em K4 500 e Teresa Portela em K1 200, nas provas de canoagem de velocidade em Toquio2020, e de Antoine Laynay, em slalom.