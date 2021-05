A tenista romena Simona Halep, vencedora do torneio de Roland Garros em 2018, vai ficar de fora do Grand Slam francês, devido a uma lesão muscular, anunciou esta sexta-feira a terceira classificada do ranking mundial.

«É com o coração pesado que anuncio a minha retirada de Roland Garros este ano. Infelizmente, a lesão muscular nos gémeos esquerdos exige mais tempo de recuperação e a distância [para Roland Garros] é muito curta», escreveu a tenista romena nas redes sociais.

Halep, que foi também finalista vencida em Roland Garros em 2014 e 2017, lesionou-se na semana passada durante o torneio de Roma e deverá poder regressar à competição a tempo de defender o título que conquistou em 2019 no torneio de Wimbledon, cujo início está marcado para 28 de junho.