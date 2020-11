O FC Porto venceu hoje o Sporting, por 33-27, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, em jogo da 11.ª jornada do campeonato de andebol.

Os dragões igualaram pontualmente o Sporting (ambos com 30) e estão a três do líder Benfica (33), mas têm menos um jogo em relação aos rivais de Lisboa.

Num jogo em que o guarda-redes Mitrevski esteve em grande destaque, a equipa de Magnus Anderson esteve imparável na segunda parte, depois de uma igualdade a 14 ao intervalo.

Esta foi a primeira derrota na temporada do Sporting, que estava invencível em todas as competições. FC Porto e Benfica continuam a somar por vitórias todos os jogos do campeonato.