O Grande Prémio do Qatar, em Fórmula 1, realiza-se neste domingo a partir das 14h00.

Lewis Hamilton (Mercedes) sai da pole position e recebeu uma boa notícia a poucas horas do início da corrida. Max Verstappen, líder do Mundial, foi penalizado em cinco lugares e cairá da segunda para a sétima posição da grelha.

O Maisfutebol vai seguir com atenção as incidências de uma corrida que pode ser muito importante para ajudar a encontrar o nome do novo campeão do Mundo.

