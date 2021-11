A tenista chinesa Peng Shuai, cujo paradeiro tem gerado preocupação internacional nas últimas semanas, apareceu em vídeos publicados na rede social Twitter por jornalistas chineses.

Nas imagens, Peng Shuai surge a assinar bolas e a posar para as câmaras num evento desportivo. Já neste sábado foi publicado um outro vídeo no qual a tenista era vista a jantar num restaurante em Pequim.

Steve Simon, presidente da Associação de Ténis Feminino (WTA) considerou o vídeo de sábado um «sinal positivo», mas considerou-o uma prova insuficiente para mostrar que Peng está em liberdade. «Embora seja positivo vê-la, não está claro se está livre e se pode tomar decisões por si mesma, sem ser forçada ou por interferências externas. Esses vídeos são insuficientes. Como deixei claro desde o início, estou muito preocupado com a saúde e a segurança de Shuai Peng e também porque as suas alegações de abuso sexual foram censuradas e empurradas para debaixo do tapete», frisou o responsável da entidade que gere o circuito profissional feminino.

Apenas os meios de comunicação relacionados com o Governo chinês divulgaram imagens de Peng e a WTA e outras organizações de direitos humanos não têm conseguido contactá-la.

A ex-número 1 mundial de pares está em parte incerta desde 2 de novembro, após acusar o ex-vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli de abusar sexualmente dela.