O Benfica venceu esta quarta-feira o Sporting por três sets sem resposta, no Pavilhão n.º 2 da Luz, em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional de voleibol.

Fruto do triunfo no dérbi, os comandados de Marcel Matz mantêm-se invictos e somam agora 50 pontos, mais quatro que o Sporting, que sofreu a segunda derrota, as duas impostas pelos campeões nacionais.

RESULTADOS – 17.ª JORNADA

Domingo, 12 janeiro:

Caldas-CN Ginástica, 3-0 (25-19, 25-21, 25-16)

4.ª feira, 22 janeiro:

Benfica-Sporting, 3-0 (25-19, 25-14, 25-21)

Famalicense-Leixões, 3-0 (25-15, 25-20, 25-22)

Sp. Espinho-Castêlo da Maia, 3-1 (25-27, 25-17, 23-25, 25-23)