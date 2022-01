O Sporting venceu este sábado o FC Porto por 82-76 e está na final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol.

No Pavilhão Multiusos de Sines, no duelo que reeditou a final da época passada (na qual o FC Porto bateu o Sporting), os leões chegaram ao final do primeiro período a vencer por 23-16, mas o FC Porto, graças a uma entrada forte no segundo período, conseguiu um parcial favorável de 24-14 e foi para o intervalo a vencer, 37-40.

A reação leonina na luta pela dianteira do marcador materializou-se na segunda parte, sensivelmente a meio do terceiro período, que terminaria com os leões na frente por 63-57, fruto de um parcial de 26-20.

Este foi um período em que as coisas também não correram bem ao FC Porto com a saída por lesão de Max Landis, que ainda tentou dar uma ajuda à equipa pouco depois, mas acabou por não conseguir aguentar as dores apresentadas no pé direito.

No quarto e último período, o jogo manteve-se vivo. O Sporting chegou a estar a vencer por nove de diferença (75-66), mas o FC Porto não desistiu e ainda chegou a estar a três pontos de diferença (77-74) à entrada para o último minuto. Porém, Micah Downs apareceu de forma decisiva, com um triplo para o 80-74, antes de selado o resultado final.

A partir das 19h30, Benfica e UD Oliveirense jogam pela outra vaga na final da competição.

O Benfica é o clube com mais títulos na competição, 12, seguido do FC Porto, com oito. A UD Oliveirense já venceu a prova quatro vezes, a Ovarense três e o Esgueira, Seixal, Lusitânia e CAB Madeira uma vez cada.