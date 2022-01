Matej Horvat marcou o melhor golo do Campeonato da Europa de futsal, até ao momento. O jogador croata abriu caminho para a vitória frente à Polónia (3-1) com uma sucessão de gestos técnicos de enorme qualidade.



O pivô do MNK Olmissum começou por tirar um adversário pelo caminho e, sempre com a bola colada ao pé esquerdo, avançou para a baliza. Depois, Matej Horvat fintou o guarda-redes e mais um defesa polaco, finalizando a jogada com uma «rabona.»



Veja o golo inacreditável do internacional croata: