O Benfica segue imparável na Taça EHF de andebol, com três vitórias em igual número de jogos no Grupo A. Neste sábado a equipa portuguesa venceu os polacos do Gwardia Opole por 29-24, na Luz.

Petar Djordjic esteve em destaque, ao marcar nove dos golos do Benfica.

A equipa orientada por Carlos Resende soma seis pontos, mais dois do que os dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg. Os alemães do MT Melsungen somam dois pontos, enquanto que o Gwardia Opole permanece em último, ainda sem qualquer ponto.