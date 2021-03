A AJM/FC Porto apurou-se esta segunda-feira para a final do play-off do campeonato feminino de voleibol após eliminar o Benfica nas meias-finais, com três triunfos sem resposta.

Depois de vencer por 3-0 na Luz, a equipa azul e branca ganhou os dois desafios seguintes no Dragão por duplo 3-1 e assim, está na final. Esta noite, as vencedoras da fase regular triunfaram pelos parciais de 25-17, 25-20, 22-25 e 25-20.

A AJM/FC Porto aguarda pelo desfecho da outra meia-final entre Sporting e Leixões para saber quem defronta na final. Neste momentos, a formação verde e branca liderada por 2-1.