O Benfica oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Poka.



O jogador, de 32 anos, tinha uma proposta para renovar com o FC Porto e manifestou intenção de a aceitar conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno. Porém, o internacional português mudou de ideias e a meio de uma eliminatória entre os dois clubes, informou os dragões de que tinha aceite o convite das águias.



Poka foi suspenso pelo FC Porto após a assinatura de contrato com o Benfica. Além do clube portista, o hoquista jogou ainda no Sporting, Oliveirense, Valongo e Gulpilhares.