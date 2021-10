A portuguesa Maria Martins foi quinta classificada no concurso olímpico de omnium do Campeonato do Mundo de Ciclismo de Pista, a decorrer em Roubaix (França).

A ciclista lusa, que foi sétima nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ainda sonhou com uma medalha, mas acabou por ceder no fim.

Na vertente de perseguição individual, os participantes portugueses não foram além da qualificação: João Matias fez o 15.º melhor tempo, e Iúri Leitão logo na posição seguinte.