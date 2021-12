O jogo entre o FC Porto e o Madeira SAD, relativo à 15ª jornada do campeonato nacional de andebol, teve de ser adiado, devido à confirmação de um caso positivo de covid-19 na formação insular.



A partida devia realizar-se no Dragão Arena esta quarta-feira, pelas 20 horas, mas terá de ser reagendada.



De acordo com informação prestada pelo FC Porto, o Madeira SAD comunicou a situação e efetuou o pedido de adiamento aos dragões, pedido esse imediatamente aceite.



O novo horário será comunicado mais tarde. Todos os portadores do bilhete para o jogo poderão ser ressarcidos ou utilizá-lo na nova data.