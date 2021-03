João Almeida chegou ao topo da classificação geral da Volta à Catalunha, depois de cumprida a segunda etapa, vencida pelo australiano Rohan Dennis.

O herói português do último Giro, terminou o contrarrelógio de 18,5 quilómetros, em Banyoles, no terceiro lugar, a 28 segundos do vencedor, o australiano Rohan Dennis que terminou a prova com 22,27 minutos, cinco segundos à frente do francês Remí Cavagna, companheiro de equipa do ciclista português.

O esforço do ciclista português acabou compensado na classificação geral, com João Almeida a ganhar uma ténue vantagem, de menos de um segundo, sobre o norte-americano Brandon McNulty, antes das duas próximas etapas de montanha.