A equipa feminina de kata de Portugal conquistou a medalha de bronze nos Europeus de karaté, em Porec, na Croácia.



As portuguesas Mariana Belo, Ana Cruz e Patrícia Esparteiro garantiram o terceiro lugar ao somar 25,08 pontos, contra 23,86 da equipa da Turquia, no jogo de atribuição do bronze.



Para chegar ao combate pelo bronze, o trio luso tinha sido segundo no seu grupo da segunda ronda, atrás da França.