O Benfica anunciou esta sexta-feira que Norberto Alves é o novo treinador da equipa de basquetebol dos encarnados.

Trata-se de um regresso, já que o antigo técnico da Oliveirense há havia sido treinador do clube da Luz entre 2004 e 2006. Agora, orientará as águias em 2021/22.

«Volto 15 anos depois a um clube muito diferente, mas também volto uma pessoa diferente, com muito mais experiência. Comungo dos valores do clube: compromisso, esforço e vitória. O Benfica tem essa cultura. O meu percurso foi de alguns anos em diferentes contextos em que esteve a ser avaliada a minha capacidade de adaptação e de rapidamente dar respostas», afirmou Norberto, citado na nota do emblema encarnado.

«Quero aproveitar o momento para agradecer à Oliveirense e ao vice-presidente do basquetebol, Hélder Albergaria, por terem facilitado esta transição para o Benfica», afirmou ainda.