Portugal está na próxima fase do Mundial de andebol! Conseguiu dois feitos históricos, nunca antes atingido na história da modalidade. Passou aos quartos de final da competição e venceu pela primeira vez a Espanha, por 29-35!

Os homens orientados por Paulo Jorge Pereira bateram a favorita Espanha no segundo duelo da Main Round, já depois de um empate com a Noruega.

Depois de uma primeira parte muito equilibrada, com um resultado favorável aos espanhóis de 16-15, Portugal teve uma entrada espetacular na segunda metade.

Na segunda meia-hora alargou a vantagem sobre os espanhóis com exibições decisivas do guarda-redes Diogo Rema (doze defesas) e dos irmãos Costa. Kiko marcou oito golos e Martim esteve envolvido em seis.

Espanha perdeu e foi eliminada do Mundial de andebol. Portugal tem o último duelo da Main Round contra o Chile, no domingo, pelas 14h30. Soma sete pontos, em primeiro lugar no Grupo III.

🌍 𝐈𝐇𝐅 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟓 🔛



𝙷𝙸𝚂𝚃𝙾́𝚁𝙸𝙲𝙾!!!! ❤️❤️❤️ Portugal entre as oito melhores do mundo pela primeira vez 🥹🇵🇹



©️ Saša Pahič Szabó / kolektiff#heroisdomar #portugal #andebolportugal #inspiredbyhandball pic.twitter.com/UOlMvZL8z5 — Federação de Andebol de Portugal (@AndebolPortugal) January 24, 2025

[Notícia atualizada às 16h10]