João Sousa desceu, esta segunda-feira, uma posição no ranking ATP, ocupando agora o 68.º posto.

Para além do número um português, que entra esta semana em ação no Open do Dubai, também Pedro Sousa caiu uma posição, para 108.º.

Já João Domingos subiu 19 posições e atingiu o 150.º lugar, a sua melhor classificação de sempre.

No topo da classificação mundial nada mudou: Novak Djokovic continua como número um, seguido do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer.