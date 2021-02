O Benfica empatou com o Portimonense, no Algarve, 3-3 e permitiu ao Sporting isolar-se na liderança do campeonato de futsal.

Os dois rivais seguiam empatados na frente do campeonato, mas o tropeção das águias e a vitória dos leões sobre o Candoso, por 6-3, no João Rocha, significa que há, agora, dois pontos a separar as duas equipas, ao fim de 23 jogos.