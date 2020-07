Brasil, Estados Unidos, México e Canadá ficaram excluídos do calendário do campeonato do mundo de Fórmula 1, devido à pandemia de covid-19, confirmou esta sexta-feira a organização do circuito.

A exclusão do continente americano ficou a dever-se «ao desenvolvimento da pandemia de covid-19, às restrições locais e à importância de manter as comunidades e parceiros a salvo».

Este anúncio ocorre no mesmo dia em que foi confirmada a realização do Grande Prémio de Portugal, em Portimão, em 25 de outubro, e de mais duas corridas, em Nurburgring, na Alemanha, e em Imola, em Itália, em 11 de outubro e 1 de novembro, respetivamente.

O diretor-executivo da Fórmula 1, Chase Carey, assumiu esta sexta-feira o compromisso de contar com o continente americano no calendário de 2021.

«Queremos homenagear os nossos incríveis parceiros na América e esperamos poder contar com eles, novamente, na próxima temporada, quando, mais uma vez, conseguirem emocionar milhões de adeptos de todo o mundo», referiu Carey.