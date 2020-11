Vestido a rigor, com a bandeira portuguesa estampada na frente da camisola, José de Sousa venceu o Grand Slam de dardos.

Natural da Azambuja, e com a alcunha de «The Special One» que ostenta na parte de trás da camisola, José de Sousa bateu o inglês James Wade, na final de um dos principais torneios do calendário de dardos, para além do Mundial, e ao qual têm acesso apenas os melhores do mundo.