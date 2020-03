Jorge Braz reagiu à nomeação de melhor selecionador de futsal do mundo com a valorização do que se faz na modalidade, em Portugal.

O técnico português disse ao site da Federação Portuguesa de Futebol que este «é um prémio de todo o futsal nacional», apesar de a distinção ser individual.

«Esta distinção é importante para valorização do futsal português, vencer em dois anos consecutivos e ter este reconhecimento é sinal de que o trabalho desenvolvido tem vindo a dar frutos», começou por dizer Jorge Braz.

«É uma honra enorme por ser igualmente, enquanto selecionador, o Coordenador de todo o futsal nacional», acrescentou, para completar então que «este é um prémio de todo o futsal nacional».

Para Braz, «essa evidência é clara quando existem tantos nomeados - a Ana Catarina ficou em segundo lugar, o Nuno [Dias] e o Joel [Rocha] também em destaque» nos galardões atribuídos pela revista Futsal Planet.

«Sou o Selecionador e Coordenador de toda a estrutura e este prémio reflete a preocupação e o trabalho de desenvolvimento efetuado com todo o futsal desde as escolinhas aos seniores, no masculino e no feminino. O que evidencia esse trabalho, reforço, é o número de nomeações que o futsal português teve. É uma honra enorme, um grande orgulho e satisfação ser Selecionador Nacional», concluiu.