O Sporting apurou-se nesta sexta-feira para as meias-finais da Taça da Liga de futsal, em Sines, ao bater o Portimonense por 4-2, numa partida que só ficou selado perto do final

Ao contrário do último jogo entre as duas equipas, no domingo, em que os leões golearam por 10-0, em jogo do campeonato, desta vez o Sporting teve bastantes dificuldades para bater o adversário.

O jogo começou em ritmo acelerado, com três golos em apenas oito minutos, que deixaram o Sporting a vencer pela vantagem mínima (2-1): Filipinho inaugurou o marcador aos dois minutos, mas o Sporting respondeu com dois tiros indefensáveis de Merlim (3m) e Pany Varela (8m).

Logo a abrir o segundo tempo, um remate cruzado de Wendell bateu em Erick (21m) e valeu o empate aos algarvios; já na segunda metade da etapa complementar, um cruzamento de Pany Varela desviou em Júnior (31m) e enganou o guarda-redes do Portimonense. Seis minutos depois, Zicky fechou o marcador e selou o apuramento do Sporting para as meias-finais da Taça da Liga.