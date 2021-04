A tenista canadiana Bianca Andreescu, número seis mundial, anunciou ter tido um teste positivo à covid-19, que a afastará do torneio de Madrid, na próxima semana.

«Depois de dois testes negativos antes do voo para Madrid, infelizmente testei positivo à chegada, e por isso não poderei jogar em Madrid», escreveu a jogadora de 20 anos, que revelou sentir-se «bem» e estar a descansar.

O azar para Andreescu continua, depois de em 03 de abril ter sido forçada a desistir da final do torneio de Miami, contra a australiana Ashleigh Barty, líder do ranking mundial, devido a uma lesão no pé direito.

A vencedora do Open dos Estados Unidos de 2019 falhou quase 15 meses de competição devido a uma lesão num joelho, além dos efeitos da pandemia, regressando em fevereiro deste ano, no Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da época, em que caiu na segunda ronda ante a taiwanesa Hsieh Su-wei.