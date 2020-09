O canoísta Fernando Pimenta conquistou a medalha de ouro no K1 1000m, na Taça do Mundo de Velocidade, este sábado.



A prova decorreu em Szeged na Hungria, onde o português alcançou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo, no ano passado.



O canoísta do Benfica ficou à frente do húngaro Balint Kopasz, atual campeão do mundo.



Já Norberto Mourão e Joana Vasconcelos foram medalha de bronze, nas finais A de VL2 e K1200m, respetivamente.