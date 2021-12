O encontro entre Leões de Porto Salvo e Benfica, da 14.ª jornada da Liga portuguesa de futsal, foi adiado devido às condições do piso do pavilhão do clube de Oeiras.

A humidade em excesso no terreno de jogo poderia colocar em causa a integridade físicas dos atletas e, por isso, os clubes chegaram a acordo para não disputar o jogo inicialmente previsto para as 18h00 deste domingo.

Até ao momento, ainda não existe uma data definida para a realização do encontro.