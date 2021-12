Denis Shapovalov testou positivo para a covid-19 à chegada à Austrália, onde tinha previsto representar o Canadá na Taça ATP.

«Olá a todos. Queria apenas informar-vos que à minha chegada a Sydney dei positivo no teste de covid-19. Estou a seguir todos os protocolos, incluindo o isolamento, e tenho avisado as pessoas com quem tenho estado em contacto. Estou com sintomas ligeiros e espero regressar ao court quando puder fazê-lo», disse o número 14 do Mundo numa mensagem publicada nas redes sociais.

Recorde-se que Shapovalov defrontou a 18 de dezembro Rafael Nadal no torneio de exibição de Abu Dhabi. O tenista espanhol anunciou a 20 de dezembro ter testado positivo.

Além da Taça ATP, a Austrália vai acolher outros torneios em janeiro, inclusive o primeiro Grand Slam da temporada: o Open da Austrália, em Melbourne, na segunda quinzena do mês.