A equipa de andebol do FC Porto, já com o título garantido na ronda anterior, bateu esta quinta-feira o vizinho Boavista, por 46-31, no jogo de abertura da 29.ª e penúltima jornada da liga.

Os bicampeões entraram em força no jogo da consagração, conseguindo desde logo um parcial de 5-0, acabando por chegar ao intervalo com uma vantagem de quatro golos (21-17).

No segundo tempo, os visitantes acentuaram as diferenças e o FC Porto acabou por chegar à segunda melhor marca da temporada em termos de golos faturados: 46.

O FC Porto, que venceu todos os jogos até ao momento, vai, assim, procurar fechar o campeonato de forma «perfeita», com trinta vitórias, na próxima quarta-feira, na receção ao Gaia.

Com este triunfo, o FC Porto passa a contar com mais sete pontos do que o Sporting, segundo classificado, que, no próximo sábado, defronta o Benfica na Luz.