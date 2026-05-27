E tudo a situação de «power play» mudou.

Num clássico equilibrado e bem disputado no arranque das meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins, o Sporting venceu o FC Porto no Dragão Arena, por 7-3, num jogo que os leões desbloquearam em absoluto à entrada para os dez minutos finais, com três golos em superioridade numérica, após o cartão azul mostrado a Ezequiel Mena, quando havia um teimoso 3-3 no marcador e já cheirava mais a possível prolongamento do que outra coisa.

O FC Porto, sem Hélder Nunes para esta noite, até se adiantou no marcador aos quatro minutos, com um desvio de Carlo Di Benedetto, em cima do guarda-redes Xano Edo, após um remate forte de Gonçalo Alves. Porém, nem 30 segundos depois, Danilo Rampulla, numa bela e intencional jogada com Rafa Bessa, fez o 1-1.

Pouco depois, Rampulla ficou a reclamar um golo por ultrapassagem total da bola face à linha de baliza, o mesmo não foi considerado pela arbitragem, mas Nolito Romero, na sua primeira ação com bola em jogo, deu a volta ao marcador, aos oito minutos. Parada e resposta, o FC Porto fez o 2-2 pouco depois, ao minuto nove, com Di Benedetto a bisar, após recuperação de bola e tabela com Rafa.

Depois, sobressaíram os guarda-redes a manterem o empate… até que Edu Lamas, a quatro minutos e meio do intervalo, fez um golaço de fora da área, para o 3-2 a favor dos dragões, que assim foram na frente para o descanso ao fim de 25 minutos.

Os leões entraram bem na segunda parte e, com três minutos jogados, Facundo Navarro, assistido por Nolito Romero, numa jogada da esquerda para a direita, fez o 3-3, que se manteve cerca de 12 minutos, até o Sporting disparar no marcador em «power play».

Com três golos em menos de dois minutos, o Sporting chegou ao 6-3 em superioridade numérica. Rampulla bisou para o 4-3, Rafa Bessa fez o 5-3 e Rampulla completou o hat-trick para o 6-3 ao minuto 42.

Depois, o FC Porto não aproveitou o que o Sporting aproveitou no «power play», após o cartão azul a Henrique Magalhães e, mais tarde, a Rafa Bessa. Por outro lado, Xavi Malián negou o 7-3 num penálti a Rampulla e Carlo Di Benedetto viu o hat-trick anulado a dois minutos do fim, por alegadamente ter finalizado acima da altura permitida. Finalmente, com 17 segundos por jogar, Rafa Bessa bisou e fixou os números do triunfo da equipa comandada por Edo Bosch.

O segundo jogo das meias-finais é no Pavilhão João Rocha, no próximo sábado, às 19 horas.

Na quinta-feira, Benfica e Óquei de Barcelos disputam o jogo um da outra meia-final.