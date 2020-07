Miguel Maia renovou contrato como voleibolista do Sporting aos 49 anos.

«Renovei com o Sporting, era aquilo que queria e o clube também. A pandemia acabou por atrasar tudo um pouco, mas estou aqui como se fosse a primeira vez, em 1981, quando vim para o Sporting através do Sp Espinho: com o mesmo ânimo, a mesma entrega e a mesma vontade», revelou o histórico jogador, que prolongou o vínculo por mais uma temporada, até ao final de 2021.