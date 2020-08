O Benfica confirmou a contratação de Bernardo Silva para a equipa principal de voleibol. O líbero português esteve as duas últimas temporadas ao serviço do SC Caldas, e agora chega ao clube que sempre apoiou na bancada.

«Sempre estive do outro lado, na bancada, a apoiar... e agora é uma sensação incrível poder representar o meu clube», disse, em declarações à BTV.

Antes do Caldas, o português esteve na Bélgica, ao serviço do Prefaxis Menen e no VC Viana, depois de ter concluído a sua formação no CV Oeiras.