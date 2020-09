Joana Vasconcelos conquistou a medalha de ouro na prova de K1 500 metros da Taça do Mundo de canoagem.

A portuguesa, que já tinha ficado com o bronze na prova individual de 200 metros no sábado, subiu agora ao lugar mais alto do pódio, após vencer a prova de 500 metros com o tempo de 1:54.03, menos apenas 4 centésimos de segundo do que a espanhola Isabel Contreras.

Esta é a quinta medalha conquistada por Portugal na Taça do Mundo, que decorre na Hungria, e a segunda de ouro, depois da vitória de Fernando Pimenta na prova de K1 1000.