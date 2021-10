O Benfica somou esta terça-feira a segunda vitória na Liga Europeia de andebol, ao bater os russos do Chekhovskie Medvedi, no Pavilhão da Luz, por 38-35, após um jogo em que dominou durante a primeira parte, mas ainda precisou de sofrer.

O sérvio Petar Djordjic, com 11 golos, e o alemão Ole Rahmel, com 10, foram os goleadores de serviço no Benfica, em que também o espanhol Sergey Hernández, na baliza, foi decisivo na primeira parte, enquanto o bielorrusso Artsiom Kulak apontou oito golos e foi a figura na equipa do Chekhovskie Medvedi.

Com este triunfo, as águias ocupam o segundo lugar do grupo B, com quatro pontos, os mesmos do líder dinamarquês GOG, estando acima dos franceses do HBC Nantes e dos alemães do TBV Lemgo Lippe, com dois. O Chekhovskie Medvedi e os finlandeses do Cocks ainda não pontuaram.