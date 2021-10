Alejandro Valverde, um dos ciclistas mais bem sucedidos da história da modalidade, anunciou que a temporada de 2022 será a última no pelotão.

«Digo-o com 100 por cento de segurança: a próxima época vai ser a minha última como ciclista. Já chega. Ainda que eu esteja bem, não faz sentido prolongar mais a carreira», afirmou o espanhol de 41 anos em entrevista à Radiogaceta de los deportes.

Valverde disse pretender retirar-se numa altura em que ainda se sente em bom nível. «Já terei 42 anos, que mais posso querer? Vinte e uma temporadas como profissional é muito bom», declarou.

O ciclista da Movistar quer estar na luta pelas maiores corridas na próxima época e confirmou que vai estar presente na Volta a Espanha, mas não na Volta a França. O Giro e algumas clássicas estão em aberto.

Valverde é profissional desde 2002 e conta com 130 vitórias no palmarés, incluindo o título de campeão do mundo de fundo em 2018 e a Vuelta de 2009. Foi ainda segundo classificado na Vuelta em 2019, 2012 e 2006 e terceiro em 2014, 2013 e 2003, terceiro no Tour2015 e no Giro2016, além de líder final do ranking UCI em 2018, 2015, 2014, 2008 e 2006, e vencedor de cinco Flèche Wallone e quatro Liège-Bastogne-Liège.

«Vou desfrutar de cada corrida como se fosse a última da minha carreira profissional. Se vencer, tanto melhor. Sobretudo, quero aproveitar», acrescentou o corredor.