Final impróprio para cardíacos! Assim foram os dez minutos finais do dérbi entre Sporting e Benfica no João Rocha.



Quando parecia que as águias iam vencer o dérbi, os leões marcaram a cerca de meio minuto do final e empataram (3-3).



No 112.º duelo entre os dois emblemas, os encarnados começaram melhor e marcaram aos dois minutos por Robinho na marcação de um livre direto. Depois de Cardinal ter testado a atenção de Roncaglio, os leões igualaram por Taynan (11m).



A igualdade durou pouco tempo, visto que volvidos quatro minutos o Benfica voltou à vantagem graças a um golo de Artur. O Sporting podia ter igualado a contenda numa pontapé de Cardinal, mas a bola embateu na trave.



Tal como na primeira parte, a equipa de Nuno Dias marcou para logo de seguida ver o eterno rival recolocar-se na frente do marcador. João Matos fez o 2-2 aos 31 minutos e Tayebi assinou o 2-3 aos 34.



Assim, já com Merlim como guarda-redes avançado, o Sporting chegou ao empate por João Matos num desvio oportuno junto à baliza do Benfica.



Assim, as duas equipas continuam sem perder e lado a lado no topo da classificação: ambas somam 31 pontos.