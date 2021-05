O FC Porto bateu o Sporting por 87-73, no terceiro jogo da final da Liga de basquetebol e lideram a série (2-1).



A equipa de Moncho López fez um segundo período de alto nível, o que lhe permitiu chegar ao intervalo a vencer por 43-31. No entanto, os leões melhoraram no terceiro período (venceram-no por 23-18) e encurtaram para sete pontos a diferença no marcador.



No derradeiro período, os dragões voltou a ser superior e depois de ter alcançado uma vantagem de dois dígitos, jamais a perdeu. O base norte-americano Garrett Nevels foi o melhor marcador portista com 25 pontos enquanto Shakir Smith destacou-se no emblema verde e branco com 14 pontos.



O FC Porto está assim a uma vitória do título e pode celebrá-lo já no próximo domingo. O jogo vai realizar-se novamente no Dragão Arena.