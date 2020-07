A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta quarta-feira que Sporting e Benfica vão representar o futsal português na Liga dos Campeões da modalidade.

Tal como fizera com o futebol feminino, a FPF lembrou que os leões lideravam a fase regular do campeonato, após 20 jornadas, e o Benfica estava no segundo posto.