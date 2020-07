O Sporting anunciou esta quarta-feira a contratação do extremo Jalen Henry para a equipa de basquetebol.

O jogador norte-americano, de 24 anos, chega a Lisboa depois de ter acumulado experiências no SIU Edwardsville (EUA), Étoile Charleville-Mézières (França) e no UU-Korihait e no BC Nokia (ambos na Finlândia).

«Estou muito empolgado e feliz por jogar pelo Sporting. É, sem dúvida, um grande passo na minha carreira», disse o extremo que também pode actuar como poste nas plataformas do clube de Alvalade.